И.о. руководителя свердловского СКР проведёт прямую линию

2 ноября с 10:00 до 11:00 будет работать прямая телефонная линия связи с исполняющим обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области полковником юстиции Михаилом Бусылко.

В ходе беседы с и.о. руководителя следственного управления необходимо указать свою фамилию, имя и отчество, контактный телефон и домашний адрес, а также изложить, с какими решениями и каких именно должностных лиц заявитель высказывает свое несогласие (какие решения обжалует).

Телефон для обращений: 8 (343) 297-72-30.