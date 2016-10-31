И.о. руководителя свердловского СКР проведёт прямую линию

31 октября 2016, 17:13

2 ноября с 10:00 до 11:00 будет работать прямая телефонная линия связи с исполняющим обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области полковником юстиции Михаилом Бусылко.

В ходе беседы с и.о. руководителя следственного управления необходимо указать свою фамилию, имя и отчество, контактный телефон и домашний адрес, а также изложить, с какими решениями и каких именно должностных лиц заявитель высказывает свое несогласие (какие решения обжалует).

Телефон для обращений: 8 (343) 297-72-30.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше