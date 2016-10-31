Замначальника свердловского СУ СКР проведёт приём граждан

3 ноября в 12:00 часов в здании следственного отдела по городу Каменск-Уральский (проспект Победы, 97 "а") будет осуществляться прием граждан заместителем руководителя следственного управления СК России по Свердловской области полковником юстиции Алексеем Колбасиным.

Граждане смогут обращаться с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей или других лиц, с жалобами на действия (бездействие) и решения следователей, руководителей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, а также по вопросу трудоустройства в органы СК России.