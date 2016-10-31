В России вступил в силу закон о заморозке утилизации оружейного плутония

Президент России Владимир Путин в понедельник, 31 октября, подписал Федеральный закон, приостанавливающий действие соглашения с Соединёнными Штатами Америки об утилизации оружейного плутония (СУОП). Полный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

- Закон вступает в силу с момента опубликования, - говорится в тексте документа.

В соответствии с текстом документа, ранее принятого Государственной думой РФ, Россия готова возобновить СУОП в случае, если США подтвердит дружественность своей внешней политики по отношению к Москве следующими шагами:

сократит инфраструктуру НАТО до состояния, в котором она находилась на момент подписания СОУП (т.е. на 2000 год)

откажется от недружественной политики в отношении России, в том числе от отмены наложенных на Россию экономических санкций и компенсирует понесённый Москвой ущерб;

предоставит российской стороне чёткий план необратимой утилизации плутония.

Как сообщалось ранее, Российская Федерация была вынуждена пойти на данные меры "в связи с коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий Соединённых Штатов Америки в отношении Российской Федерации и неспособности Соединённых Штатов Америки обеспечить выполнение обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония в связи с международными договорами, а также исходя из необходимости принятия безотлагательных мер по защите безопасности Российской Федерации".

Кроме того, по мнению экспертов, за время действия СУОП США так и не создали предприятия, которое утилизировало бы излишки оружейного плутония до необратимого состояния, когда он не может быть восстановлен.