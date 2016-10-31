В России вступил в силу закон о заморозке утилизации оружейного плутония
31 октября 2016, 17:53 / Политика
Президент России Владимир Путин в понедельник, 31 октября, подписал Федеральный закон, приостанавливающий действие соглашения с Соединёнными Штатами Америки об утилизации оружейного плутония (СУОП). Полный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
- Закон вступает в силу с момента опубликования, - говорится в тексте документа.
В соответствии с текстом документа, ранее принятого Государственной думой РФ, Россия готова возобновить СУОП в случае, если США подтвердит дружественность своей внешней политики по отношению к Москве следующими шагами:
- сократит инфраструктуру НАТО до состояния, в котором она находилась на момент подписания СОУП (т.е. на 2000 год)
- откажется от недружественной политики в отношении России, в том числе от отмены наложенных на Россию экономических санкций и компенсирует понесённый Москвой ущерб;
- предоставит российской стороне чёткий план необратимой утилизации плутония.
Как сообщалось ранее, Российская Федерация была вынуждена пойти на данные меры "в связи с коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий Соединённых Штатов Америки в отношении Российской Федерации и неспособности Соединённых Штатов Америки обеспечить выполнение обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония в связи с международными договорами, а также исходя из необходимости принятия безотлагательных мер по защите безопасности Российской Федерации".
Кроме того, по мнению экспертов, за время действия СУОП США так и не создали предприятия, которое утилизировало бы излишки оружейного плутония до необратимого состояния, когда он не может быть восстановлен.
Отметим, в соответствии с подписанным в августе-сентябре 2000 года соглашением между правительствами России и США "Об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны", оружейный плутоний обе сверхдержавы должны были утилизировать только промышленным способом, для чего было необходимо создание соответствующих предприятий. Тем не менее уже в начале этого года Россия заявила: США так и не предприняли необходимых мер для безвозвратной утилизации 34 тонн оружейного плутония, излишнего для необходимой обороны от внешних угроз.