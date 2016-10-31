Екатеринбургская епархия проведёт общегородской крестный ход

4 ноября в 11:15 от Свято-Троицкого кафедрального собора (улица Розы Люксембург, 57 а) до Храма-на-Крови (улица Царская, 10) пройдёт общегородской крестный ход, посвящённый Дню Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства. Молитвенное шествие возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Перед этим в Свято-Троицком соборе пройдёт праздничная литургия.

Маршрут шествия: улица Розы Люксембург – улица Куйбышева – улица 8 Марта – проспект Ленина – улица Толмачёва – улица Царская по проезжей части улиц.

Предполагаемая численность участников – 5000 человек.