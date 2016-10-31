Обзор криминальной хроники понедельника, 31 октября

31 октября 2016, 20:23 / Общество

Житель Талицы осуждён за гибель сына

Невнимательное отношение к состоянию электроприборов, в результате чего погиб ребёнок, стали основанием для вынесения обвинительного приговора 25-летнему жителю одного из посёлков Талицкого района. Мужчина осуждён к 6 месяцам ограничения свободы по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По информации СУ СКР по Свердловской области, в июне этого года мужчина затеял ремонт в частном доме, в связи с чем его семья временно переселилась в баню. Для освещения в бане мужчина установил переносную лампу, которая подключалась к электричеству посредством провода, не оснащенного стандартным сетевым разъёмом-вилкой. В результате, оставшись без присмотра, трёхлетний мальчик попытался самостоятельно включить электричество, получил тяжелейшую электротравму и скончался в больнице.

В посёлке Малышева трое мужчин скончались от передозировки наркотиками

Трое мужчин погибли, ещё трое серьёзно пострадали в воскресенье, 30 октября, на улице Восточной в посёлке Малышева. У следственных органов есть основания предполагать, что все обнаруженные в одном из гаражей ГСК №14 получили передозировку какого-то сильнодействующего вещества, предположительно - наркотика. В пользу этого говорят найденные на месте ЧП использованные шприцы, содержимое которых исследуют эксперты. Всем погибшим и пострадавшим - от 32 до 34 лет. В субботу вечером все они ушли из своих домов и пропали, в связи с чем и были начаты поиски. Выжившим оказывается помощь в больнице. Ведётся доследственная проверка, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

В Туринском районе работникам "Водоканала" вернули долги по зарплате

108 работников Туринского МУП "Водоканал" получили долги по заработной плате, накопившиеся за предприятием с августа этого года. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, общая сумма задолженности составила порядка 2,5 млн рублей. Лишь после того, как в отношении директора МУП Валерия Сомова возбудили административное дело по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и было внесено представление с требованием незамедлительно погасить задолженность, деньги нашлись. Ход выплат за октябрь взят надзорными органами на контроль.

Сотрудница ломбарда в Каменске-Уральском украла из кассы 700 тысяч рублей

Приёмщица ломбарда из Каменска-Уральского в течение нескольких месяцев воровала деньги из кассы организации, сумев обогатиться на более чем 700 тыс. рублей. Как сообщает ГУ МВД по Свердловской области, факт совершения мошеннических действий был обнаружен случайно самими сотрудниками ломбарда. Одна из сотрудниц решила напомнить указанному в документах клиенту, что заканчивается срок залога сданных им украшений. Гражданин звонку был крайне удивлён, так как никогда не пользовался услугами данной организации. Ситуация вызвала справедливые подозрения, была проведена проверка, по результатам которой вскрылась крупная недостача. Как выяснилось, 33-летняя приёмщица использовала персональные данные людей из электронной базы и заполняла фиктивные документы о сдаче ценностей в залог. Деньги за якобы сданные вещи женщина присваивала себе. Отвечать ей предстоит за мошенничество с использованием служебного положения - материалы дела уже переданы в суд.

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