Владимир Крикунов назначен новым главным тренером "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" определился с кандидатурой главного тренера. Им стал 66-летний специалист Владимир Крикунов.

Последние два года Крикунов работал в "Нефтехимике".

«Автомобилист» стал второй екатеринбургской командой в карьере опытного специалиста — в 1996-1999 годах Крикунов уже работал в Екатеринбурге со «старым» «Автомобилистом», который при нём назывался сначала «Спартак», а потом «Динамо-Энергия».

Вместе с новым главным тренером в "Автомобилист" перешли его помощники: Иван Кривоносов и Олег Микульчик.

Напомним, Андрей Разин был уволен сегодня утром. Он прокомментировал свой уход "ОГ". Владимир Крикунов сразу же назывался как один из главных претендентов на эту должность, о чём ранее сообщала "ОГ".