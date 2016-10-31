Баскетболисты «Уралмаша» в гостях обыграли «Эльбрус»

Новое в рубрике
Спорт
5 часов назад
Екатеринбург впервые принял Кубок мира по латиноамериканским танцам
В минувшие выходные в Екатеринбурге прошёл VII Ural Dance Cup 2016, в рамках которого в столице Среднего Урала впервые состоялся Кубок мира по латиноамериканским танцам профессионального дивизиона Всемирной Федерации танцевального спорта (PD WDSF), один из самых престижных турниров среди профессионалов.
5 часов назад
Разин доигрался
Хоккейный клуб «Автомобилист» расстался со своим главным тренером Андреем Разиным. Сам наставник в разговоре с «ОГ» заявил, что рад сложившейся ситуации.
5 часов назад
Футбольный спектакль
Договорняк или нет? Но в любом случае – удар по репутации «Урала»
30 октября 2016
В Екатеринбурге стартовал Кубок мира по латиноамериканским танцам
В Екатеринбурге сегодня днём, 30 октября, стартовал Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов Всемирной Федерации танцевального спорта (PD WDSF) VII Ural Dance Cup 2016.
28 октября 2016
По мнению специалистов, Липницкая может вновь заявить о себе – в парном катании
На прошлой неделе известный в прошлом фигурист, а ныне спортивный тренер Олег Васильев предложил Юлии Липницкой перейти в парное фигурное катание.
28 октября 2016
Директор «Автомобилиста» не понимает, что Разин хотел сказать своим заявлением
Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил в гостевом матче тольяттинской «Ладе» со счётом 1:2. После матча главный тренер «шофёров» Андрей Разин заявил, что у него накопилось много вопросов к руководству.
28 октября 2016
«Второе место – проигрыш»
29 октября – Всероссийский день художественной гимнастики
28 октября 2016
Свердловский футболист забил больше всех голов в чемпионате страны
60 лет назад (в 1956 году) титул лучшего бомбардира чемпионата СССР по футболу впервые достался свердловчанину — нападающему команды ОДО (Окружной дом офицеров) Василию Бузунову.
27 октября 2016
"Урал" взял двойной реванш у пермяков
Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Амкаром» в рамках 1/8 финала Кубка России в Перми. Основное и дополнительное время победителя не выявило — 1:1. Единственный гол в составе «Урала» забил на 38-й минуте Пабло Фонтанелльо (на снимке). Исход игры был решён в серии послематчевых пенальти, где удачливее оказались футболисты «Урала» — 4:2.
27 октября 2016
Роман Павлюченко: «Чиса меня обломал!»
Футбольный клуб «Урал» одержал очень трудную победу над пермским «Амкаром» в 1/8 финала Кубка России. В Перми побывал и корреспондент «ОГ», который был с командой, как говорится, «от и до».