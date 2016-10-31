Баскетболисты «Уралмаша» в гостях обыграли «Эльбрус»

Баскетболисты екатеринбургского «Уралмаша» провели первый в своей короткой истории выездной матч в регулярном чемпионате третьего дивизиона мужской Суперлиги – в Черкесске они одержали победу над командой «Эльбрус» со счётом 75:67 (21:13, 23:12, 18:21, 13:21).

Самыми результативными в составе гостей стали Алексей Макаров (20 очков )и Антон Воскресенский (19). На счету Александра Манихина 15 подборов.

На данный момент «Уралмаш» с двумя победами в трёх матчах занимает четвёртое место в регулярном чемпионате третьего дивизиона. Завтра команды «Эльбрус» и «Уралмаш» проведут в Черкесске повторный матч.