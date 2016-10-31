"Синара" на выезде разгромила "Новую генерацию"

Мини-футбольный клуб "Синара" одержал очередную победу в рамках Суперлиги. Екатеринбуржцы на выезде не оставили шансов "Новой генерации" - 6:1.

Счёт открыли уральцы усилиями Фахрутдинова уже на второй минуте встречи, однако хозяева быстро восстановили равенство. Забитые Агаповым и Дёминым под самый занавес первого тайма голы в основном и предопределили исход встречи. Во втором тайме "Синара" усилиями Герасимова, Фахрутдинова и Шевчука установила окончательный счёт в матче - 6:1.

Следующий матч екатеринбуржцы проведут дома против "Норильского никеля". Встреча состоится 11 ноября.