«Спутник» едва не отыгрался в Твери

Хоккеисты нижнетагильского «Спутника» проиграли в Твери команде ТХК со счётом 2:3.

Тагильчане открыли счёт уже на первой минуте, но уже до первого перерыва пропустили три шайбы в свои ворота. За 44 секунды до конца третьего периода «Спутник» реализовал большинство, но сравнять счёт и перевести игру в овертайм нашей команде не удалось.

У «Спутника» 27 очков после 19 матчей, и команда находится вне зоны плей-офф.