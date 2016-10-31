«Спутник» едва не отыгрался в Твери
31 октября 2016, 23:31 / Спорт
Хоккеисты нижнетагильского «Спутника» проиграли в Твери команде ТХК со счётом 2:3.
Тагильчане открыли счёт уже на первой минуте, но уже до первого перерыва пропустили три шайбы в свои ворота. За 44 секунды до конца третьего периода «Спутник» реализовал большинство, но сравнять счёт и перевести игру в овертайм нашей команде не удалось.
У «Спутника» 27 очков после 19 матчей, и команда находится вне зоны плей-офф.
ТХК (Тверь) – «Спутник» (Нижний Тагил) – 3:2 (3:1, 0:0, 0:1) Голы: 0:1 Князев (00.50), 1:1 Кириллов (02.52), 2:1 Скородумов (10.52), 3:1 Соколов (17.12), 3:2 Кравченко (59.16).