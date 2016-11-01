В Екатеринбурге открылся миникосмопорт

1 ноября 2016, 08:49 / Общество

В столице Урала открылся музей космонавтики и ракетно-космической техники. Гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра назвал его "космопортом": с музейных стендов можно в условиях максимально приближенных к реальным совершить пуск ракеты "Союз-2" с одного из четырёх российских космодромов: Байконур, Плесецк, Куру и Восточный.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, открытие этого музея состоялось в помещения НПО автоматики и приурочено к проведению на Среднем Урале III Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности "WorldSkills Hi-Tech-2016".

— Более десяти крупнейших свердловских предприятий работают на ракетно-космическую отрасль. Труд инженеров, конструкторов и работников наших заводов во многом определяет место России как ведущей космической державы, — отметил на церемонии открытия врио председателя областного правительства Алексей Орлов.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

14 часов назад

Визитной карточкой свердловских школьников станет отряд барабанщиков
29–30 октября состоялся первый слёт Свердловского областного отделения Российского движения школьников (РДШ), на котором школьники — представители пилотных площадок смогли познакомиться друг с другом и обозначить основные направления для развития движения в области.

14 часов назад

Уральский физик удостоен премии правительства России
Главный научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН, доктор технических наук Михаил Яландин удостоен премии правительства РФ за достижения в сфере науки и техники. Премии размером в два миллиона рублей каждая получили 74 соискателя из 13 регионов.

15 часов назад

Музей-урок
Уже 25 лет «Шурави» учит не повторять былых ошибок

16 часов назад

Опасен не ислам, а фанатизм
Профессор восточно-европейской истории Венского университета Керстин Йобст считает, что для ассимиляции новоприбывших в Европу мигрантов из Сирии и Пакистана должно родиться и вырасти новое поколение

16 часов назад

Юнкоры со всей России приехали в Екатеринбург
В выходные в столице Урала состоялся фестиваль молодёжной журналистики «Time code»

16 часов назад

Верховный суд разрешил требовать компенсацию за незаконные штрафы
Теперь за незаконное постановление о штрафе за нарушение правил дорожного движения водитель вправе требовать компенсацию морального ущерба с властей, сообщает «Российская газета»

16 часов назад

Каково жить без мяса?
Сегодня, 1 ноября, во всём мире отмечают День вегана*

18 часов назад

Ликвидация аварии на водоводе в центре Екатеринбурга
Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Московской, 1 прорвало трубу. Специалисты Водоканала ограничили движение транспорта и приступили к ликвидации аварии. Наш фоторепортаж с места событий.

28 октября 2016

Эльмира Туканова: «Мы ушли от стереотипа, что в регионе нет ничего, кроме Ганиной Ямы»
В этом году исполнилось пять лет Центру развития туризма Свердловской области, четыре из которых его директором является Эльмира Туканова

28 октября 2016

Павел Крашенинников: «Жене читал книгу вслух»
Вчера в Уральском государственном юридическом университете глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников презентовал свою книгу

Последние новости
Что было раньше