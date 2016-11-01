В Екатеринбурге открылся миникосмопорт

В столице Урала открылся музей космонавтики и ракетно-космической техники. Гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра назвал его "космопортом": с музейных стендов можно в условиях максимально приближенных к реальным совершить пуск ракеты "Союз-2" с одного из четырёх российских космодромов: Байконур, Плесецк, Куру и Восточный.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, открытие этого музея состоялось в помещения НПО автоматики и приурочено к проведению на Среднем Урале III Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности "WorldSkills Hi-Tech-2016".