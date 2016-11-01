Ночная коммунальная авария превратила в каток улицу Машиностроителей в Екатеринбурге

Очередной порыв водопровода в Екатеринбурге произошёл в ночь на 1 ноября. Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе МУП "Водоканал", в настоящее время без воды остаются два подъезда жилого дома на улице Машиностроителей и школа. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы.

- Сообщение о разливе воды на улице Машиностроителей, 14 поступило в диспетчерскую службу в 2:00, - сообщили представители "Водоканала". - Порыв произошёл на водоводе диаметром 200 мм, в 3:00 водоснабжение на повреждённой трубе было прекращено, утечка локализована. Сегодня там работает аварийно-восстановительная бригада, которая занимается раскопками и устранением причины порыва. К сожалению, без воды пока остаются два подъезда жилого дома и школа.

Между тем ночной разлив превратил часть улицы Машиностроителей в своеобразный "каток".

Фото: Е1

Напомним, практически аналогичная авария произошла днём ранее на улице Московской, правда, там масштабы аварии были несколько большими - лопнула труба диаметром 1000 мм.