Золото дорожает, нефть дешевеет
1 ноября 2016, 10:27 / Экономика
За неделю с 21 по 28 октября золото подорожало на 0,5% до 1273 долларов США за тройскую унцию, а цена нефти, наоборот, опустилась на 2,6% до 50, 57 долларов за баррель марки Brent. Причём в последующие дни падение продолжилось. К сегодняшнему дню цена нефти опустилась ниже психологической отметки в 50 долларов за баррель.
Как сообщает пресс-служба банка "Райффайзен Капитал", увеличение цен на золото эксперты связывают с президентскими выборами в США. Частные инвесторы чувствуют политическую неопределённость. Это подталкивает спрос на драгоценный металл.
— Снижение цены на нефть продиктовано перспективами заседания ОПЕК, которое состоится в конце ноября. Там будет принято окончательное решение относительно полученных ранее алжирских договорённостей по заморозке и сокращению добычи нефти странами, входящими в картель, — прокомментировал портфельный управляющий одного из банков Михаил Кузин.