В Екатеринбурге нашли способ избежать весеннего потопа на Широкой Речке

Первый экспериментальный канализационный колодец из полимерных материалов установят во вторник, 1 ноября, в екатеринбургском микрорайоне Широкая Речка. Как отмечают специалисты Водоканала, если колодец простоит зиму и сохранит свою герметичность весной, то аналогичные сооружения будут установлены в районе улиц Соболева - Анатолия Муранова, оказывающихся в зоне подтопления.

- Грунтовые воды попадают в канализационные колодцы, и приводят к сверхнормативному переполнению сети, рассчитанной только на хозяйственно-бытовые стоки, - пояснили в пресс-службе Водоканала. - Для того чтобы избежать попадания грунтовых вод в канализационные сети, необходимо повысить герметичность колодцев. Использование традиционных железобетонных канализационных колодцев предполагает герметичность около 50%. Герметичные полимерные колодцы были разработаны для участков с повышенным уровнем грунтовых вод. Весной будет оценено реальное состояние современного колодца после нахождения в промёрзшем грунте, а по итогам половодья - качество герметизации сети.

Отметим, дома, расположенные в районе улиц Соболева - Анатолия Муранова в Екатеринбурге ежегодно подвергаются подтоплению в период весеннего паводка. Как сообщалось ранее, городские власти уже пытались решить проблему, изменив русло реки Патрушихи и обустроив ливневую канализацию в районе улицы Суходольской.