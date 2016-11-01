Обзор криминальной хроники среды, 1 ноября

В Нижнем Тагиле 17-летняя школьница напала на офицера полиции

Юная тагильчанка всерьёз рискует оказаться в местах лишения свободы за противоправные действия в отношении инспектора по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-группа управления МВД по Нижнему Тагилу. Девушка напала на полицейского в ходе беседы о недопустимости употребления спиртных напитков несовершеннолетними. По информации полицейских, юная особа, ранее доставленная в полицию в пьяном виде вместе с подругами, в ходе беседы начала вести себя неадекватно, на замечания не реагировала, а затем и вовсе начала крушить всё в служебном кабинете. Попытавшуюся остановить несовершеннолетнюю дебоширку сотрудницу полиции она дважды ударила по голове и в лицо, а также расцарапала лицо и руку. Теперь нарушительнице в соответствии со статьёй 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

В Екатеринбурге задержаны очередные поджигатели автомашины

Как сообщает отделение пропаганды ОГИБДД по Екатеринбургу, горящая Lada Priora была обнаружена в ночь на 31 октября на улице Индустрии, 31. У транспортного средства были открыты двери и багажник. Информация о совершённом преступлении была передана наряду ДПС, патрулировавшему территорию. Полицейские в итоге смогли задержать попытавшихся скрыться пьяных молодых людей в возрасте 18 лет и 21 года. При них была обнаружена сумка, в которой лежал домкрат, разводной ключ, панель от автомагнитолы и другие вещи, позже опознанные владельцем машины. В результате следователи приняли решение о возбуждении сразу трёх уголовных дел по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 166 ("Неправомерное завладение транспортным автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"), частью 2 статьи 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") и частью 2 статьи 158 ("Кража") УК РФ. Задержанные свою вину признавать отказываются.

Бывший замначальника екатеринбургской ИК-10 отдан под суд

В Чкаловский суд Екатеринбурга передано обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника исправительной колонии №10 Валерия Кардашина, сообщает свердловская облпрокуратура. В вину бывшему офицеру ФСИН ставят вымогательство взятки и взятку, полученную с осуждённого в обмен на попустительское отношение. Примечательно, что взятки 48-летний офицер предпочитал брать не деньгами, а запчастями для личного автомобиля Ford Mondeo. Ремонт производился в автомастерской при исправительной колонии. Не забыл начальник и про супругу - ей для автомашины Opel Mokka осуждённый приобрёл комплект резиновых ковриков. По версии следователей, общая сумма оказанных "гражданину начальнику" услуг составила около 40 тыс. рублей. В соответствии с пунктом "б" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки путём вымогательства") Кардашину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.