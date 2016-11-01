С улиц Екатеринбурга вывезли более двух тысяч тонн снега за ночь

В ночь с понедельника на вторник коммунальщики вывезли с улиц города на снежные полигоны более двух тысяч тонн осадков, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Минувшей ночью на улицы города вышли более 14о дорожных рабочих и 229 специальных машин. В утренние часы на дороги высыпали 113 тонн противогололёдного материала, а тротуары на ряде участков обработали мелкофракционным щебнем.

Снегоуборочные машины ликвидировали последствия снегопада по маршрутам автобусов и троллейбусов, затем переключились на остальные дорожные артерии уральской столицы. Утром екатеринбуржцы смогли беспрепятственно добраться до назначенных пунктов, сильных затруднений движения в городе не зафиксировано.

Фото: мэрия Екатеринбурга