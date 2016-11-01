В Екатеринбурге на полмесяца закроется проезд возле ТЭЦ "Академическая"

Рабочие АО "Газмонтаж" перекроют движение транспорта по проезду от улицы Амундсена до улицы Исследователей с 1 по 15 ноября, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Перекрытие движения для автотранспорта в районе теплоэлектроцентрали "Академическая" связано со строительством газопровода. Работники АО "Газмонтаж" восстановят разрушенные элементы благоустройства по окончании земляных работ.

Администрация Екатеринбурга напоминает, что автомобилисты могут объехать закрытый участок по улице Исследователей и переулку Складскому.