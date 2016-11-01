Ольга Голодец: "Россия сделала качественный скачок в движении World Skills"

В Екатеринбурге продолжается третий национальный чемпионат сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2016. Сейчас на пленарном заседании выступает зампредседателя Правительства РФ Ольга Голодец.

- С 2012 года Россия сделала качественный скачок в движении World Skills. На первом международном чемпионате мы заняли 41 место, сейчас переместились на 14-е. В 2019 году Россия будет принимать международный чемпионат и у нас есть технологии, которых в мире немного. Наша задача поддерживать и развивать преимущества в сфере фармакологии и ракетостроения, - отметила Ольга Голодец.