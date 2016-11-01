В Екатеринбурге мошенники начали выдавать себя за сотрудников Роспотребнадзора

Неизвестные обзванивают предприятия сферы бытового обслуживания населения и, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, "впаривают" средства для дезинфекции. В случае отказа приобретать товар, они начинают угрожать проверками по линии ведомства и грядущими карами, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- От юридических лиц, работающих в сфере бытового обслуживания, поступила информация о том, что в их адрес поступают звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками Роспотребнадзора и предлагают приобрести дезинфицирующие средства, - рассказала официальный представитель ведомства Наталия Лукьянцева. - Управление Роспотребнадзора по Свердловской области напоминает гражданам, что надзорный орган не связан с коммерческой деятельностью, не осуществляет сбор средств на какие бы то ни было нужды, а надзорные мероприятия проводит в строгом соответствии с федеральным законодательством.

При поступлении подобных звонков с навязыванием товаров и услуг гражданам рекомендуется обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.

Отметим, это далеко не первый случай, когда представители недобросовестных коммерческих структур начинают действовать под видом официальных организаций. Ранее сообщалось, что некие коммерческие структуры проводят информационные атаки на население региона, навязывая ненужную и необязательную услугу по установке в квартиры газовых счётчиков. О том, что к услугам таких организаций, не имеющих к тому же соответствующих допусков, прибегать опасно, официальные газовые службы пре­дупреждают постоянно.