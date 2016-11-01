Екатеринбургские националисты опасаются преследований. "Русский марш" посетят всего около 400 человек

В этом году заявку на участие в "Русском марше" 4 ноября подали 400 уральцев. Количество участников уменьшилось более чем вдвое с 2013 года, сообщил "ОГ" организатор мероприятия Максим Вахромов.

В День народного единства уральские националисты традиционно проходят колонной по улицам Уралмаша. В этом году состоится шестой ноябрьский "Русский марш".

"Самое большое количество участников было зарегистрировано в 2013 году - порядка тысячи человек. В следующих годах выходить на "Русский марш" уральцы стали меньше. Люди боятся, что у них начнутся проблемы на работе и на учёбе, с мероприятия ведётся постоянная видеосъёмка от ФСБ и регионального Центра противодействия экстремизму. Мы согласовали заявку на мероприятие с департаментом безопасности Свердловской области вопреки тому, что двое из участников оргкомитета "Русского марша" получили приговоры по 282 ст. УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), - прокомментировал ситуацию Максим Вахромов.

Сбор активистов намечен на 12:00 (на углу улиц Победы и Бакинских Комиссаров). Колонна начнёт движение в 13:00 по улице Победы, затем по проспекту Космонавтов до кинотеатра "Заря", где шествие завершится небольшим митингом.

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