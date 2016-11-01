Сергей Охлопков будет руководить прокуратурой Свердловской области ещё пять лет

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении полномочий прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова сроком на пять лет.

- Распоряжением Президента Российской Федерации от 31 октября 2016 года № 335-рп на 5 лет продлены полномочия прокурора Свердловской области государственного советника юстиции 2-го класса Сергея Алексеевича Охлопкова, - сообщила официальный представитель надзорного ведомства Марина Канатова.

Отметим, 58-летний руководитель Свердловской областной прокуратуры Сергей Охлопков занимает должность с ноября 2011 года. В органах прокуратуры проходит службу с 1984 года, награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора РСФСР и Российской Федерации, награждён нагрудным знаком "Почётный работник прокуратуры Российской Федерации", почётной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации и наградным именным оружием. Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации.

Фото: прокуратура Свердловской области