Вадим Скрипченко покидает футбольный клуб "Урал"

Главный тренер "Урала" покидает свой пост.

Фото: Никита Медведевских

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, которая в эти минуты проходит в Доме журналистов.

- Я хочу сделать заявление. Два дня назад я принял взвешенное решение покинуть свой пост, оповестил президента клуба. Сейчас уже остались только формальности, - отметил Скрипченко. - Моя отставка не связана никак с матчем против "Терека". Мы закончили хорошо прошлый сезон, в этом году хотели выступить так же. В этом сезоне, несмотря на хороший старт, что-то пошло не так. Мы все понимали, что в трёх домашних играх нам нужно набрать очки. Не получилось. Думаю, что "Уралу" нужна свежая кровь.