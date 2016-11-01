Григорий Иванов: "Нового тренера объявим к выходным"

Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов пока не сообщает, кто займёт место Вадима Скрипченко, который только что объявил о своём уходе.

- Тренировать команду в ближайшие дни будет Юрий Матвеев. Думаю, что к выходным будет известно имя нового главного тренера, - заявил он корреспонденту "ОГ".

Вадим Скрипченко и Григорий Иванов

Кстати, Вадим Скрипченко заявил, что не связывает свой уход со скандальной историей вокруг "Терека".

О ситуации вокруг матча "Урал" - "Терек" читайте здесь.