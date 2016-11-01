Улицу Машиностроителей в Екатеринбурге расчищают от наледи после коммунальной аварии

Сегодня ночью произошёл очередной прорыв водопровода на улице Машиностроителей, 14. Специалисты МУП "Водоканал" ведут аварийно-восстановительные работы и очищают дорогу от наледи после потопа, сообщили "ОГ" в пресс-службе муниципального предприятия.

"На месте работают бригады Водоканала по благоустройству: экскаваторы счищают лёд с проезжей части, самосвалы вывозят его, ведётся отсыпка дороги по улице Машиностроителей. Как правило, причины подобных аварий устраняются в течение рабочей смены, в эти же сроки подключают воду в соседних домах. Но здесь мы пока не говорим о конкретном времени завершения работ", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Водоканала.

Напомним, в результате коммунальной аварии без воды остались два подъезда жилого дома на улице Машиностроителей и школа.