Группа "Сансара" отметила 25-летие клипа "Что такое осень" группы ДДТ

1 ноября 2016, 14:36 / Культура

Группа "Сансара" выпустила клип на песню "К осени", снятый в стилистике вышедшего 25 лет назад клипа группы "ДДТ" на песню "Что такое осень".

"25 лет назад, когда вышло видео, в котором фронтмены "ДДТ", "Алисы" и "Наутилуса" пинают листья в парке, "Сансары" ещё не было, группа появилась только 5 лет спустя, и вот теперь, спустя четверть века, шлёт свой привет из будущего осени прошлого", — сказано в описании к ролику.

Идея клипа принадлежит Данилу Голованову (Red Pepper film). Съёмка и монтаж - Евгений Козлов (Hot Pixel Media).

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