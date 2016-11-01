Группа "Сансара" отметила 25-летие клипа "Что такое осень" группы ДДТ

15 часов назад
«Областная газета» запустила совместный проект с «Красной бурдой»
Три года назад (в 2013 году) в «Областной газете» появился юмористический раздел, который мы готовим совместно с журналом «Красная бурда».
21 час назад
И дольше века длилась жизнь
В последний день октября ушёл из жизни Владимир Зельдин – человек, давно и заслуженно ставший легендой. На театральной сцене он дебютировал в 1927 году, в кино – в 1938-м, с 1945 года и до последнего времени служил в Центральном театре Российской армии. До своей кончины Зельдин оставался старейшим из живущих народных артистов СССР и старейшим действующим актёром.
21 час назад
Автор «Ликвидации» снимет «Ненастье» Иванова
Стало известно, что роман уральского писателя Алексея Иванова «Ненастье» будет экранизировать режиссёр Сергей Урсуляк – автор фильмов «Сочинение ко Дню Победы», «Ликвидация», «Тихий Дон». Об этом сообщил сам режиссёр. Права на экранизацию «Ненастья» выкупил телеканал «Россия-1», на котором и состоится премьера.
31 октября 2016
Кубок мира по латиноамериканским танцам в Екатеринбурге - финал
В Екатеринбурге прошел Кубок мира по латиноамериканским танцам . Фоторепортаж и видео с финальных выступлений.
29 октября 2016
Открылось первое на Урале музыкальное училище
100 лет назад (в 1916 году) по решению главной дирекции отделения Императорского Русского музыкального общества (ИРМО) Екатеринбургские музыкальные классы были преобразованы в музыкальное училище.
28 октября 2016
В новом конкурсе Фонда кино участвуют 13 свердловских кинозалов
Совсем недавно Фондом кино был объявлен ещё один конкурс по поддержке кинотеатров. Об этом «ОГ» писала в номере за 27 октября. Конкурс распространяется на населённые пункты с количеством жителей до 500 тысяч человек. Теперь стало известно, что возможностью обрести новый, модернизированный зал захотели воспользоваться 13 населённых пунктов нашего региона.
28 октября 2016
Анну Каренину убила я
В Екатеринбургском театре юного зрителя проходят гастроли Музыкального театра Карелии. «Золотомасочный» хореограф-постановщик Кирилл Симонов привёз на Урал жемчужину театра – балет «Анна Каренина» на музыку Родиона Щедрина.
28 октября 2016
В Екатеринбурге открылась выставка фотографа Захарова
В екатеринбургском Доме журналистов сегодня, 28 октября, открылась выставка фотожурналиста департамента информполитики губернатора Свердловской области Андрея Захарова.
27 октября 2016
Наши люди
Светлана Лаврова — один из главных претендентов на победу в «Книгуру»
27 октября 2016
Лучшие книжные новинки для детей
Одна из главных особенностей премии «Книгуру» в том, что произведения, выбранные Советом экспертов, охватывают несколько возрастных категорий