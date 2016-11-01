Группа "Сансара" отметила 25-летие клипа "Что такое осень" группы ДДТ

Группа "Сансара" выпустила клип на песню "К осени", снятый в стилистике вышедшего 25 лет назад клипа группы "ДДТ" на песню "Что такое осень".

"25 лет назад, когда вышло видео, в котором фронтмены "ДДТ", "Алисы" и "Наутилуса" пинают листья в парке, "Сансары" ещё не было, группа появилась только 5 лет спустя, и вот теперь, спустя четверть века, шлёт свой привет из будущего осени прошлого", — сказано в описании к ролику.