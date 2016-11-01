СКР начал проверку по факту невыплат зарплаты на котельных Белоярского района

Доследственную проверку в отношении МУП "Новые технологии" начали представители следственного управления СКР по Свердловской области. Поводом стали появившиеся сообщения о невыплатах заработной платы работникам более чем 20 котельных Белоярского района.

- Согласно сообщениям ряда СМИ, невыплата заработной платы допущена руководством МУП "Новые технологии" работникам котельной в селе Черноусово и работникам ещё более чем 20 котельных, также находящихся в ведении указанного муниципального унитарного предприятия, - сообщил официальный представитель СКР Максим Чалков. - В рамках проверки будут проведены опросы руководства и работников предприятия, истребована и проанализирована необходимая документация с целью дачи объективной правовой оценки сложившейся ситуации.

По разным данным, сейчас зарплата работникам котельных задерживается на срок от 10 дней до двух месяцев.

В СКР отмечают, что невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрена ответственность по ст. 145.1 УК РФ. Максимальное наказание для виновных по данной статье составляет до 5 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что проблемы с отопительными системами в Белоярском районе уже стали традиционными. В прошлом году отопительный сезон едва не оказался сорван, в этом - с запозданием было подано тепло в посёлках Студенческий и Совхозный, а также в селе Косулино.