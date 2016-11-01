Свердловчанам удалось изыскать 9,9 миллиарда рублей дополнительных доходов

Усилия региональной власти по повышению доходного потенциала Среднего Урала принесли свои плоды: за январь-сентябрь 2016 года в консолидированный бюджет Свердловской области мобилизовано 9,9 млрд рублей дополнительных доходов.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, 8,7 млрд рублей из этой суммы поступили в областную казну, а 1,2 млрд рублей — в местные бюджеты.

Львиную долю дополнительных доходов — 8,4 млрд рублей — принесла борьба с выплатой зарплат "в конвертах", повышение прибыльности некоторых крупных предприятий и снижение недоимки по различным платежам в бюджет.

Кроме того, на Среднем Урале активно ведётся работа по выявлению официально незарегистрированной недвижимости. За девять месяцев 2016 года проведено 2 тыс. специальных рейдов и выявлено около 10 тыс. таких объектов. В результате удалось изыскать для консолидированного бюджета Свердловской области 380 млн рублей.