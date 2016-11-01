"Терек" становится причиной ухода тренеров "Урала"?

Три последних специалиста, возглавлявших "Урал", покинули свой пост до или после матчей с грозненским "Тереком".

В мае 2015 года на последний и решающий судьбу екатеринбургского клуба матч в Грозный возглавлявший тогда клуб Александр Тарханов не полетел - как было объявлено, из-за болезни. Больше тренерский пост в "Урале" он не занимал.

Тогда "Урал" матч выиграл. Появился слух, якобы грозненцы «отдали» победу «Уралу», что позволило нашей команде избежать прямого вылета из премьер-лиги.

Осенью прошлого сезона из "Урала" буквально сбежал новый главный тренер Виктор Гончаренко. Произошло это именно перед домашней игрой с "Тереком". О причинах ухода Гончаренко из "Урала" до сих пор достоверно не известно. Но одна из самых распространённых версий такова: Гончаренко, узнав что необходимо в предстоящем матче с «Тереком» возвращать майский «долг», проявил принципиальность и хлопнул дверью.

Сегодняшняя новость про уход Вадима Скрипченко в какой-то степени была логичной.

Опять матч с "Тереком", только об уходе белорусский специалист объявил уже после встречи с грозненцами. Напомним, есть мнение, что матч между "Уралом" и "Тереком", прошедший минувшей субботой, был договорным - "Урал" наконец-то "вернул долг".

Сам Скрипченко объявил , что его уход никак не связан с "Тереком".