Алексея Пьянкова могут вернуть под арест

В среду, 2 ноября, Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию на изменение меры пресечения в отношении экс-главы регионального мингосимущества Алексея Пьянкова. Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе Облсуда, освобождение под залог обжаловали представители прокуратуры.

Рассмотрение апелляции назначено на 14:00.

Напомним, 24 октября Ленинский суд Екатеринбурга постановил изменить находящемуся под домашним арестом экс-министру по управлению госимуществом Алексею Пьянкову меру пресечения и отпустить его из-под домашнего ареста под залог в два миллиона рублей. Бывшим заместителям министра Артёму Богачёву и Александру Никанорову суд продлил срок домашнего ареста.

Как сообщалось ранее, в конце апреля следователи возбудили уголовное дело по фактам передачи взяток руководству МУГИСО. По версии следствия, руководству министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области через посредников были переданы взятки на общую сумму 31,5 млн. рублей за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости принадлежащего взяткодателю объекта недвижимости.