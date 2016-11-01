В резиденции губернатора откроется выставка пасхальных яиц в стиле "хай-тек"

2 ноября в 16:00 в выставочном зале резиденции губернатора Свердловской области (переулок Почтовый, 21) состоится открытие выставки ювелирной коллекции пасхальных яиц в стиле hi-tech "Династия".

Ювелирная коллекция из 18 пасхальных яиц в стиле "хай-тек" создана к 400-летию правления царской династии Романовых. Экспозицию "Династии" органично дополняют другие произведения художника Андрея Баландина - концептуальные детальные графические эскизы-рассуждения (бумага, карандаш, акварель) и оригинальные декоративные панно, выполненные в экспериментальной технике "имитации художественного литья".

Каждое пасхальное яйцо уникально и содержит, кроме 300 граммов чистого серебра с позолотой и уральских камней, зашифрованное послание. Оно буквально усыпано символами, рассказывающими о том или ином событии из истории России, в значительной мере повлиявшем на её становление, в период царствования династии Романовых. К каждому экспонату прилагается паспорт содержащий полную экспликацию, позволяющую расшифровать события и символику заложенную автором.

Руководитель проекта и владелец коллекции - Владимир Дягилев, 3D-дизайнер - Михаил Башлачев.

Выставка продлится до 2 декабря.