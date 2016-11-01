В областном суде рассмотрят апелляцию на освобождение под залог экс-главы МУГИСО Пьянкова
1 ноября 2016, 15:43
2 ноября в 14:30 в Свердловском областном суде (улица Московская, 120) будет рассмотрена апелляция на освобождение под залог экс-главы регионального мингосимущества Алексея Пьянкова, обвиняемого в получении взятки.
24 октября решение об освобождении под залог в 2 миллиона рублей бывшего главы МУГИСО вынес Ленинский суд Екатеринбурга.
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