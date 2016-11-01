Теперь в Екатеринбурге любой желающий может проверить, содержат ли купленные продукты ГМО

В Екатеринбурге открылась лаборатория ПЦР-диагностики, в которой определяют, содержатся ли генномодифицированные организмы в конкретном продукте питания.

Лаборатория функционирует на базе Свердловского референтного центра Россельхознадзора. Любой человек или организации смогут обратиться туда, чтобы проверить, есть ли ГМО в том или ином продукте.

- Пока никого из производителей законодательно не могут обязать проверять продукцию на ГМО. Но у Управления Россельхознадзора, помощником которого является референтный центр, есть надзорная и запретительная функция. Инспектора регулярно отбирают образцы продукции и приносят нам, - рассказал "ОГ" директор референтного центра Станислав КУРЛОВИЧ.

Подробнее - в номере "ОГ" за среду, 2 ноября.