В Екатеринбургской гордуме пройдут заседания постоянных комиссий

1 ноября 2016, 15:55

2 ноября в 10:00 в Екатеринбургской городской думе (проспект Ленина, 24а) пройдёт выездное заседание комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политике. Депутаты во главе с председателем комиссии Еленой Дерягиной и руководители города отправятся на улицу Союзную, 26, где располагается гимназия     № 39. Председатель комитета по строительству администрации города Екатеринбурга Николай Сметанин расскажет членам комиссии о ходе реконструкции образовательного учреждения. Отъезд от здания администрации города Екатеринбурга состоится в 9:30.

В 14:00 в зале заседаний городской думы состоится заседание постоянной комиссии Екатеринбургской городской думы по социальной защите и здравоохранению. Первый заместитель начальника управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга Татьяна Савинова познакомит депутатов с тем, как реализуется краудсорсинг-проект "Моя поликлиника". В 14:50 члены комиссии выедут в Детскую городскую поликлинику №13 (Сибирский тракт, 5а) и в ЦГБ №1 (ул. Декабристов, 15).

В 14.00 в кабинете 459 соберётся постоянная комиссия по безопасности жизнедеятельности населения. Члены комиссии во главе с председателем Александром Мяконьких рассмотрят вопросы об организации работы участковых уполномоченных полиции УМВД России по городу Екатеринбургу в 2016 году, а также заслушают итоги противопожарной работы ЕМУП "Водоканал" и надзорных учреждений Екатеринбурга за весенне-летний период 2016 года.

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