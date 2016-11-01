Только один свердловский театр вошёл в число номинантов "Золотой маски"

Названы номинанты премии "Золотая маска". В их числе всего один театр из Свердловской области.

В число номинантов премии "Золотая маска" вошёл Екатеринбургский театр оперы и балета с оперой "Кармен" и балетом "Ромео и Джульетта". Всего театр номинирован 12 раз.

Отметим, кроме номинантов экспертный совет премии составил список самых заметных премьер сезона 2015-2016 годов. В нём отмечены три постановки свердловских театров: "Зойкина квартира" Театра драмы, "Бернарда Альба" Театра музыкальной комедии и "После нас" театра "Провинциальные танцы".

Всего экспертный совет премии отсмотрел 939 спектаклей в 130 городах.

23-й фестиваль "Золотая маска" пройдёт в Москве в феврале-марте-апреле 2017 года. Церемония вручения Российской национальной театральной премии состоится 19 апреля на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Напомним, в этом году "Золотую маску" из трёх свердловских номинантов получил только Екатеринбургский театр оперы и балета.