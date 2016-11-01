В Горном университете пройдёт круглый стол по межконфессиональным отношениям

1 ноября 2016, 16:12

2 ноября в 14:00 в Уральском государственном горном университете (переулок Университетский, 7, 3-й этаж, аудитория 4314) состоится круглый стол "Актуальные проблемы государственно-конфессиональных отношений в современной России". Мероприятие пройдёт в рамках Международных Рождественских образовательных чтений.

В рамках круглого стола планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия государства и религиозных объединений в различных социальных сферах, историю и современное состояние государственно-конфессиональных отношений, последние изменения в законодательстве о свободе совести и религиозных объединениях, связанных с уточнением понятия "Миссионерская деятельность" (закон Яровой), межконфессиональный диалог в образовательном пространстве, религиозное просвещение как профилактика экстремизма и радикализма в молодёжной среде и другие вопросы.

В круглом столе примут участие представители Управления межнациональных отношений департамента внутренней политики губернатора Свердловской области, ГУ МВД России по Свердловской области, Екатеринбургской митрополии, Духовного управления мусульман Свердловской области, учёные, теологи, общественные и религиозные деятели.

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