В Областном суде рассмотрят жалобу защиты на арест блогера Соколовского

3 ноября в 14:30 в Свердловском областном суде (улица Московская, 120) судья Максим Крутько рассмотрит жалобу защиты блогера Руслана Соколовского на постановление Кировского районного суда Екатеринбурга об изменении меры пресечения.

Напомним, Кировский суд Екатеринбурга поместил Соколовского под арест в СИЗО до 23 января 2017 года. Основанием послужил факт встречи пребывавшего под домашним арестом блогера со свидетелями по его уголовному делу.

Соколовский обвиняется в совершении 2 эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), а также одного эпизода ч.2 ст.148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, совершённое в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний").