В ГЦСИ пройдёт Ночь искусств

1 ноября 2016, 16:28

3 ноября в 19:00 в Уральском филиале ГЦСИ (улица Добролюбова, 19а) пройдёт Ночь искусств. ГЦСИ предлагает гостям совершить путешествие во времени и на один вечер вернуться в школьные годы. На несколько часов любой желающий сможет стать частью экспозиции "Школа: история одного здания" - выставки-архива, которая исследует судьбу здания земской школы на Добролюбова, 19а, ныне здания Уральского филиала ГЦСИ.

В программе Ночи музыки Государственного центра современного искусства заявлен показ авторского фильма "SVERDLOVSK" режиссёра Игната Кунилова, который получил приз в номинации "Украшение фестиваля Bridge of arts" от Венсена Переса и Марка Дакаскоса, вышел в полуфинал Шведского международного фестиваля кино и был назван критиками единственным нуарным проектом, рассказывающим про столицу Урала 80-х в лучших традициях Свердловской киностудии.

Путешествие во времени продолжит концерт екатеринбургской группы "Сова" - "школьная дискотека" в здании со столетней историей. Молодые музыканты играют инди-поп и дополняют романтичные русскоязычные тексты песен игрой на скрипке, а психоделические мотивы рок-аранжировками. Музыкантов сравнивают с молодой "Сансарой" и "Смысловыми галлюцинациями" по поэтичности текстов, а аудиторию группы характеризуют как "молодую и влюблённую". Во время мероприятия гости смогут сыграть в настольные игры, вспомнить "свечки" пионерского лагеря и угоститься чаем с баранками прямо под тёплым светом абажура Тима Ради — одного из лучших современных художников России. 

Стоимость билета: 150 рублей, при предъявлении студенческого — 100 рублей. 

Программа: 

  • 19:00 — экскурсия по выставке "Школа: история одного здания";
  • 20:00 — показ фильма "SVERDLOVSK" Игната Кунилова и Ирины Колотовой;
  • 21:30 — концерт группы "Сова".
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