В Екатеринбурге начинает работу всероссийской конференции по духовному, нравственному и патриотическому воспитанию

2 ноября в 10:00 на площадке Окружного дома офицеров в Екатеринбурге (улица Первомайская, 27) состоится официальное открытие Всероссийская научно-практическая конференция "Особенности духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся в кадетских образовательных организациях, классах и клубах (в том числе казачьих)". Участие в торжественной церемонии примут и.о. заместителя председателя правительства Свердловской области Владимир Романов и и.о. министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

Участие в конференции примут представители стран дальнего и ближнего зарубежья, занимающиеся проблемами духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, представители общественных и религиозных организаций, учреждений культуры, организаций высшего и среднего профессионального образования.