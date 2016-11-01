В Екатеринбурге начинает работу всероссийской конференции по духовному, нравственному и патриотическому воспитанию

1 ноября 2016, 16:41

2 ноября в 10:00 на площадке Окружного дома офицеров в Екатеринбурге (улица Первомайская, 27) состоится официальное открытие Всероссийская научно-практическая конференция "Особенности духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся в кадетских образовательных организациях, классах и клубах (в том числе казачьих)". Участие в торжественной церемонии примут и.о. заместителя председателя правительства Свердловской области Владимир Романов и и.о. министра общего и профессионального образования Свердловской   области Юрий Биктуганов.

Участие в конференции примут представители стран дальнего и ближнего зарубежья, занимающиеся проблемами духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, представители общественных и религиозных организаций, учреждений культуры, организаций высшего и среднего профессионального образования.

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