В Екатеринбурге продолжит работу конференция по духовному, нравственному и патриотическому воспитанию

1 ноября 2016, 16:45

3 ноября в 10:00 в Уральском государственном педагогическом университете (проспект Космонавтов, 26) продолжится работа Всероссийской научно-практической конференции "Особенности духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся в кадетских образовательных организациях, классах и клубах (в том числе казачьих)". 

Работа дискуссионных площадок будет посвящена таким темам, как "Духовно-нравственное воспитание в системе ценностей кадетского и казачьего образования", "Современные подходы к гражданско-патриотическому воспитанию в кадетской и казачьей образовательной среде", "Проблемы организации воспитательного процесса в кадетской среде", "Исторический и военный компоненты духовно-нравственного и  гражданско-патриотического воспитания".

По мнению организаторов, чтобы сформировать и развить активную жизненную позицию, устойчивую систему личностных и социальных ориентиров, опирающуюся на базовые национальные ценности, необходима скоординированная работа семьи, школы, учреждений дополнительного образования, общественных и религиозных организаций. Немаловажно, что совместная деятельность должна основываться на традиционных и инновационных методах, направлениях, средствах и формах воспитания. Поскольку кадетские образовательные организации занимают особое место в системе современного образования, опыт организации воспитательного процесса в таких учреждениях требует целенаправленного осмысления, обобщения и систематизации.

 Участие в конференции примут представители стран дальнего и ближнего зарубежья, занимающиеся проблемами духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, представители общественных и религиозных организаций, учреждений культуры, организаций высшего и среднего профессионального образования.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше