В Екатеринбурге продолжит работу конференция по духовному, нравственному и патриотическому воспитанию

3 ноября в 10:00 в Уральском государственном педагогическом университете (проспект Космонавтов, 26) продолжится работа Всероссийской научно-практической конференции "Особенности духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся в кадетских образовательных организациях, классах и клубах (в том числе казачьих)".

Работа дискуссионных площадок будет посвящена таким темам, как "Духовно-нравственное воспитание в системе ценностей кадетского и казачьего образования", "Современные подходы к гражданско-патриотическому воспитанию в кадетской и казачьей образовательной среде", "Проблемы организации воспитательного процесса в кадетской среде", "Исторический и военный компоненты духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания".

По мнению организаторов, чтобы сформировать и развить активную жизненную позицию, устойчивую систему личностных и социальных ориентиров, опирающуюся на базовые национальные ценности, необходима скоординированная работа семьи, школы, учреждений дополнительного образования, общественных и религиозных организаций. Немаловажно, что совместная деятельность должна основываться на традиционных и инновационных методах, направлениях, средствах и формах воспитания. Поскольку кадетские образовательные организации занимают особое место в системе современного образования, опыт организации воспитательного процесса в таких учреждениях требует целенаправленного осмысления, обобщения и систематизации.

Участие в конференции примут представители стран дальнего и ближнего зарубежья, занимающиеся проблемами духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, представители общественных и религиозных организаций, учреждений культуры, организаций высшего и среднего профессионального образования.