Российские учёные готовятся защищать государственную границу на ДНК-уровне

На базе российских Центров ГМО (один из которых до конца года заработает в Екатеринбурге) создаётся так называемая библиотека образцов ДНК-содержащего материала, что позволит закрыть ввоз в Россию опасных продуктов. Об этом "ОГ" сообщил директор Свердловского референтного центра Россельхознадзора Станислав Курлович.

- В перспективе это будет работать так: приходит на границу продукция растительного происхождения, передаётся на экспертизу нам, мы смотрим цепочку ДНК, и проверяем, есть ли такая в базе, - пояснил Станислав Курлович. - Если нет — мы сигнализируем, что появилось что-то новое. Затем исследуем, опасно ли это. То есть сейчас мы будем идти к защите на границе буквально на уровне ДНК.

Подробнее о Центре ГМО в Екатеринбурге читайте в "ОГ" 2 ноября.