Ольга Голодец о WorldSkills: "Масштаб чемпионата невероятный"

Вице-премьер РФ Ольга Голодец высоко оценила усилия свердловчан по организации III Национального чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech-2016, проходящего сейчас в Екатеринбурге.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, сегодня на чемпионате с участием федеральных гостей состоялось пленарное заседание "Кадровая индустриализация: даёшь промышленный рост!".

— Масштабы чемпионата невероятные. И, как мне кажется, это возможно только в таком промышленном регионе как Свердловская область. Подобный результат собирается по крупинкам. И то, что ваш регион так вкладывается в развитие технологий, порадовало и удивило, — подчеркнула Ольга Голодец.

Врио председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов рассказал гостям чемпионата о программе "Уральская инженерная школа", реализуемой в нашем регионе по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. По словам Алексея Орлова, свыше 80% студентов учреждений среднего профобразования нашего региона сегодня получают поддержку крупных промышленных предприятий.

Фото: Павел Ворожцов