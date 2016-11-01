В екатеринбургском хоккейном клубе сменился главный тренер

В екатеринбургском клубе “Динамо-Строитель” (хоккей на траве) - новый главный тренер. Им стал Дмитрий Волков, ранее исполнявший роль помощника наставника команды.

32-летний специалист сменил на этом посту Владислава Кузнецова, который руководил командой в сезоне 2011/2012 и с 2014 года. С ним команда три раза становилась бронзовым призёром чемпионата России и завоёвывала золото чемпионата России по индорхоккею.

Дмитрий Волков – воспитанник уральской школы хоккея на траве, трёхкратный чемпион России.