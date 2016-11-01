Проект «Урал промышленный — Урал полярный» заморожен

1 ноября 2016, 17:16 / Экономика

В реализации проекта "Урал промышленный - Урал полярный" взята пауза. Об этом "ОГ" сообщила временно исполняющая обязанности директора института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.

Основной минус проекта, по мнению сотрудников института, — недостаточная обоснованность и недостаточно детальная оценка ресурсной базы. Именно поэтому проект не заинтересовал частных инвесторов. Но перспективы у него хорошие.

- Со временем в том или ином виде данный проект снова возникнет, потому что Полярный и Приполярный Урал богаты природными ископаемыми. Технологии развиваются, и они позволят сделать добычу рентабельной даже при большой глубине залегания природных богатств, - уверена Юлия Лаврикова.

Напомним, проект был презентован в 2005 году, получил официальное признание и государственную поддержку. Реализацию проекта осуществляло ОАО «Корпорация развития», однако на практике дело застопорилось, а 19 октября 2016 года генеральный директор корпорации Сергей Маслов был задержан по подозрению в хищении 1 миллиарда рублей.

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