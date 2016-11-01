В проекте "Единая промышленная карта" поучаствовали 34 тысячи свердловских школьников

Более 34 тыс. свердловских школьников приняли участие в проекте "Единая промышленная карта". Об этом рассказала вице-премьеру РФ Ольге Голодец автор проекта, член Регионального координационного совета сторонников партии "Единая Россия" Вероника Пиджакова.

В рамках проходящего сейчас в Екатеринбурге чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2016 организована совместная площадка проекта "Единая промышленная карта" и международного фестиваля детского и молодёжного научно-технического творчества "От винта!".

Как сообщает пресс-служба "ЕР", проект "Единая промышленная карта" реализуется на Среднем Урале с июля 2015 года. В его рамках организуются экскурсии для школьников на промышленные предприятия. За прошедшие полтора года свердловские дети побывали на 140 заводах нашего региона. С точки зрения Ольги Голодец, это хороший опыт профориентационной работы среди школьников.