Депутаты Госдумы от Свердловской области приняли участие в открытии Всемирного Русского Народного Собора

Сегодня депутаты Государственной думы РФ Александр Петров и Максим Иванов приняли участие в открытии ХХ Всемирного русского народного собора в Москве, сообщил "ОГ" пресс-секретарь народного избранника Петрова.

Юбилейную церемонию открытия Собора возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Сегодня речь шла о том, что российская и западная цивилизации должны двигаться параллельно, уважая друг друга. Мы должны понимать, что у каждой цивилизации есть свои проблемы, свои пути их решения, а также точки соприкосновения. Дискуссия на площадке ВРНС открывает путь к открытому и свободному диалогу между Россией и странами Запада", - отметил депутат Александр Петров.

Добавим, на церемонии открытия ВРНС в московском зале церковных соборов Храма Христа-Спасителя собрались около полутора тысяч представителей всех ветвей власти, лидеров общественных объединений, представителей силовых ведомств, высшего духовенства традиционных религий, деятели науки, образования и культуры.

Напомним, в России ВРНС был создан в 1993 году для объединения всех русских людей. С 1 февраля 2009 года главой Собора является патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 2005 году ВРСН получил специальный консультативный статус при ООН, тогда же было создано представительство Собора в ООН.

Фото: пресс-секретарь депутата ГД РФ Александра Петрова