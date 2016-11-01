Четвёртый энергоблок Белоярской атомной электростанции сдан в промышленную эксплуатацию

Генеральный директор Концерна "Росэнергоатом" Андрей Петров подписал приказ о вводе в промышленную эксплуатацию энергоблока №4 Белоярской атомной электростанции (БАЭС) с реактором на быстрых нейтронах БН-800. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В сообщении отмечается, что с момента включения в энергосистему страны, которое было произведено ещё 10 декабря 2015 года, БН-800 выработал более 2,8 млрд кВтч. Всё это время шло постепенное освоение мощности, проводились проверки и испытания оборудования и систем в различных эксплуатационных режимах.

"Испытания завершились в августе 2016 года 15-суточным комплексным опробованием на 100%-м уровне мощности, в ходе которого энергоблок подтвердил, что способен стабильно нести нагрузку на номинальной мощности в соответствии с проектными параметрами, без отклонений", - сказано в сообщении.

Напомним, в мире всего два промышленных энергоблока, работающих на быстрый нейтронах, и оба находятся на БАЭС. Такие энергоблоки позволяют реализовать технологию замкнутого ядерного топливного цикла.