Четвёртый энергоблок Белоярской атомной электростанции сдан в промышленную эксплуатацию

1 ноября 2016, 18:38 / Экономика

Генеральный директор Концерна "Росэнергоатом" Андрей Петров подписал приказ о вводе в промышленную эксплуатацию энергоблока №4 Белоярской атомной электростанции (БАЭС) с реактором на быстрых нейтронах БН-800. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В сообщении отмечается, что с момента включения в энергосистему страны, которое было произведено ещё 10 декабря 2015 года, БН-800 выработал более 2,8 млрд кВтч. Всё это время шло постепенное освоение мощности, проводились проверки и испытания оборудования и систем в различных эксплуатационных режимах.

"Испытания завершились в августе 2016 года 15-суточным комплексным опробованием на 100%-м уровне мощности, в ходе которого энергоблок подтвердил, что способен стабильно нести нагрузку на номинальной мощности в соответствии с проектными параметрами, без отклонений", - сказано в сообщении.

Напомним, в мире всего два промышленных энергоблока, работающих на быстрый нейтронах, и оба находятся на БАЭС. Такие энергоблоки позволяют реализовать технологию замкнутого ядерного топливного цикла.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Экономика

4 часа назад  Реклама

Резьбовая шпилька DIN 975 и сфера ее применения
Одним из самых востребованных крепежных элементов сегодня по праву может считаться шпилька резьбовая DIN 975 чаще всего поставляемая в виде заготовки длинной в один и два метра.

6 часов назад

Фоторепортаж: WorldSkills Hi-Tech-2016
Лучшие рабочие страны собрались на III Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech-2016, открывшийся в минувшее воскресенье в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

31 октября 2016

Лучшие рабочие страны приехали на Урал
В Екатеринбурге стартовал III Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech.

31 октября 2016

На Урале начался сезон «отмены рейсов». Иностранцы рискуют реже
Из-за ухудшения метеоусловий 31 октября были отменены несколько рейсов: из Кольцово в 8 утра не вылетел самолёт авиакомпании Turkish Airlines, авиакомпания Azur Air отказалась от посадки в Екатеринбурге, приняв решение об уходе на запасной аэродром в Перми.

31 октября 2016

Открытие Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2016
Церемония открытия Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2016 состоялась на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Фоторепортаж.

28 октября 2016

Строительные «полуфабрикаты»
Сдачу детских садов в разных муниципалитетах срывают одни и те же подрядчики

26 октября 2016

Бродовцам после запуска газопровода раздали обогреватели
В горноуральском селе Бродово, в котором 250 подворий, коммунальная реформа оставила местных жителей без тепла. В селе построили небольшую модульную котельную для соцобъектов, а жилые дома решили перевести на автономное отопление природным газом. Однако на момент выхода номера к газопроводу подключили всего 9 квартир. Остальным пока приходится отапливать жильё печами или электро­обогревателями.

26 октября 2016

МУГИСО объявит «второй первый» аукцион по размещению рекламных конструкций в Екатеринбурге
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) готовится к проведению нового аукциона для отбора компаний, которые смогут устанавливать свои щиты вдоль Новокольцовского тракта. По данным «ОГ», ведомство не намерено подавать заявление в суд, чтобы оспорить решение территориального Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС), которое отменило результаты первого аукциона, проведённого по новым правилам.

26 октября 2016

В Екатеринбурге может закрыться гипермаркет «СтройАрсенал»
В Екатеринбурге в ближайшее время может закрыться гипермаркет «СтройАрсенал», расположенный на улице Альпинистов, 85.

24 октября 2016

До конца 2016 года в России закроют пункты коллективного доступа в Интернет
СОЧИ. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров на заседании Совета по региональной информатизации в Сочи заявил, что из-за нехватки финансирования прекратят работу пункты коллективного доступа в Интернет в городах численностью более 50 тысяч человек.

Последние новости
Что было раньше