Татьяна Мерзлякова попросила отпустить из СИЗО блогера Соколовского

1 ноября 2016, 18:58 / Общество

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова написала открытое письмо заместителю генпрокурора РФ Юрию Пономарёву, в котором попросила отпустить из СИЗО блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих после ловли покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови.

В беседе с корреспондентом "ОГ" Татьяна Мерзлякова объяснила свой поступок тем, что уголовное преследование лишь добавляет блогеру популярности и делает его героем в глазах молодёжи. Также омбудсмен допускает возможность рассмотрения дела блогера в Европейском суде по правам человека.

"Я заинтересована в том, чтобы поводом для таких дел становились бы не такие недостойные и мелкие факты, как в деле Соколовского, а сильные, достойные дела, действительно требующие вмешательства международного правосудия", — пишет Татьяна Мерзлякова.

По мнению омбудсмена, Соколовский не хотел оскорблять чувств верующих, а желал лишь привлечь внимание к своему видеоканалу и тем самым заработать денег.

"Сам факт того, что церкви приходится в наши дни существовать не в отрыве, а в тесном переплетении с явлениями обычной, мирской жизни, не является и не может являться поводом к квалификации этих явлений в качестве оскорбления чувств верующих", — считает Татьяна Георгиевна.

По её мнению, поместив блогера в СИЗО, силовики привлекают к нему «совершенно незаслуженное внимание», следствием которого может стать вывод, «что в России имеется цензура, и за выражение мнения может последовать уголовная ответственность».

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