Баскетбольный «Уралмаш» снова проиграл второй матч спаренного тура

1 ноября 2016, 22:49

Екатеринбургский «Уралмаш», выступающий в третьем дивизионе мужской баскетбольной суперлиги во втором матче спаренного тура проиграл в Черкесске команде «Эльбрус» со счётом 57:69 (13:12, 16:16, 20:16, 8:25).

Самыми результативными в составе свердловской команды стали Павел Трушников (14 очков) и Александр Манихин (10 очков, 8 подборов). Накануне «Уралмаш» был сильнее «Эльбруса» (75:67).

Повторилась ситуация первого тура, когда екатеринбуржцы обыграли в первом матче «Уфимец» (80:75) а на следующий день уступили ему со счётом 64:82.

На данный момент «Уралмаш» с двумя победами в четырёх матчах занимает четвёртое место.

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