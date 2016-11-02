Правительство РФ выделило Среднему Уралу более 260 миллионов рублей на борьбу с ВИЧ-инфекцией

Правительство России выделило Свердловской области более 260 млн. рублей на покупку антивирусных препаратов для профилактики и лечения больных ВИЧ, гепатитами В и С. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина РФ.

Как сообщается в документе, правительство выделает Минздраву России средства в размере 2,28 млрд рублей для предоставления регионам. Эти средства были предусмотрены в бюджете России на 2016 год.

Добавим, как пишет ТАСС, Свердловская область находится на первом месте среди российских регионов по уровню распространения ВИЧ-инфекции. Об этом заявила первый заместитель начальника управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Савинова.