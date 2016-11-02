Путин утвердил отчёт об исполнении бюджета за 2015 год

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон об исполнении бюджета за 2015 год, сообщает Кремль ру.

— Фактически федеральный бюджет за 2015 год исполнен по доходам в сумме 13 659,2 миллиарда рублей, по расходам — 15 620,3 миллиарда рублей с дефицитом 1 961,0 миллиарда рублей, — отмечается в документе.

Ранее, депутаты Госдумы 21 октября приняли этот федеральный закон, а члены Совета Федерации одобрили его 26 октября.