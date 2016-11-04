Губернатор поздравил свердловчан с Днём народного единства

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём народного единства.

— Этот праздник напоминает нам о героических страницах российской истории, о многовековых традициях общенационального единства, об умении российского народа сплотиться перед лицом врага во имя достижения цели, — подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что на Среднем Урале проживают представители 160 народов и действуют свыше 600 религиозных организаций.